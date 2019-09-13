Оренбург, , 08:56 — REGNUM В Оренбурге подрядчика, который выполнял реконструкцию моста-развязки улицы Донгузской и Илекского шоссе, подозревает в мошенничестве с причинением крупного ущерба. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской прокуратуре.

По данным ведомства, в 2016—2018 годах подрядчик составил акт выполненных работ, где расчёт велся с применением зимнего коэффициента удорожания, тогда как основной объем мероприятий был проведен в летний период. Это привело к увеличению сметной стоимости примерно на 900 тыс. рублей.

По данным портала orenday.ru, с ликвидацией первого подрядчика ремонтом занялась другая организация, но в составе руководства значились те же люди. Подрядчик пояснил, что прошел через проверки со стороны ФСБ и СУ СКР. Проект разрабатывался в 2010 году, а его реализация началась спустя шесть лет. За это время разрушений стало больше, соответственно стоимость работ увеличилась.

Добавим, что реконструкция моста началась в 2016 году. Однако ремонт затянулся. Выяснилось, что опоры не соответствуют заявленным в проектной документации конструкциям и могут не выдержать нагрузки. Виадук отрыли в середине августа 2019 года без всякой помпы. Водители сразу не смогли сориентироваться в ситуации, когда без объявления движение изменилось, и доступ на мост оказался свободен.