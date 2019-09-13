Нур-Султан, 13 сентября 2019, 08:56 — REGNUM На 90-м году из жизни ушел журналист, писатель, заслуженный деятель культуры Казахстана Абильфаиз Идрисов, сообщает 13 сентября агентство «Казинформ».
Информацию о смерти писателя подтвердили в министерстве иностранных дел Казахстана. Отметим, Абильфаиз Идрисов приходится отцом послу республики в Великобритании Ерлану Идрисову, который ранее возглавлял внешнеполитическое ведомство.
Абильфаиз Идрисов автор около 800 публикаций. Кандидат исторических науки, профессор долгие годы преподавал в КазНУ имени аль-Фараби.