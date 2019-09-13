Додома, , 08:54 — REGNUM Сотни женщин прибыли в столицу Танзании, Додому, чтобы потребовать предоставления больших прав вдовам из традиционных сообществ Восточной Африки. Об этом сообщает ВВС Swahili.

На симпозиум, организованный неправительственной организацией Amazing Grace, также прибыли вдовы из соседних стран, таких как Кения, Уганда и Малави.

«Некоторые из проблем, с которыми сталкиваются вдовы, включают в себя запугивание и стигматизацию со стороны семьи покойного мужа», — сказала BBC Swahili Беатрис Мвинука, ведущая симпозиума.

По ее словам, в некоторых культурах вдова не может наследовать собственность своего покойного мужа. В других она обязана стать женой брата ее покойного мужа.

«Некоторые родственники полны решимости забрать все имущество, которое вдова совместно нажила с мужем», — сказала она.

«Иногда женщину оставляют с маленькими детьми или детьми школьного возраста… Бывают случаи, когда вдова не знает своих прав и, поскольку она находится в деревне, она не знает, куда пойти и где получить помощь», — добавила Мвинука.

По информации ВВС, в Танзании основной проблемой, с которой сталкиваются вдовы, является проблема собственности, поскольку некоторые семьи полагают, что, получив имущество, вдовы будут выходить замуж за кого-то еще.

Организаторы симпозиума намерены добиться признания того, какую ключевую роль играет женщина в браке и как она вносит вклад в благосостояние пары.