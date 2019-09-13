Тайбэй, , 08:46 — REGNUM Власти Тайваня обвинили шестерых местных жителей в транспортировке и незаконной перегрузке нефтепродуктов на северокорейские судна, сообщает радио «Голос Америки» со ссылкой на портал Taiwan News.

Согласно опубликованным данным, шесть граждан Тайваня обвиняются в поставке мазута неустановленным лицам, включая граждан Северной Кореи.

Известно, что трое из шести подозреваемых обвиняются в незаконной продаже нефтепродуктов с использованием танкера «Polaris».

Отмечается, что данное судно было замечено в Восточно-китайском море во время перегрузки нефтепродуктов на северокорейские судна «Самчон 2» и «Мённю 1» 24 мая 2018 года.

Известно, что судно «Самчон 2» попадает под санкции ООН.

С января 2018 года граждане Тайваня транспортировали и перегрузили 92 тыс. тонн нефтепродуктов на общую сумму 6,52 млрд вон (~$5,52 млн).