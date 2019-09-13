Владивосток, , 08:49 — REGNUM Массовое нашествие северокорейских шхун в бухты Приморья, спасающихся от тайфунов и штормов, обернулось захламлением берега, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации регионального Пограничного управления ФСБ России, на берегах Приморья остались брошенными 32 северокорейские рыбачьи шхуны. Их экипажи пересели на другие суда и ушли.

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Как сообщало ИА REGNUM, экипаж российского судна спас в море северокорейского рыбака, который более десяти часов провёл в воде на куске пенопласта. Рыбак был передан пограничникам.