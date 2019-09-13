Иркутск, , 08:17 — REGNUM Иркутский государственный университет (ИГУ) и региональное отделение ДОСААФ России Иркутской области достигли соглашения о совместной работе по военно-патриотическому воспитанию курсантов и молодежи, сообщает 13 сентября пресс-служба вуза.

По словам начальника военного учебного центра при ИГУ, подполковника Алексея Чурбанова, эта договорённость обеспечит курсантам доступ к учебной базе ДОСААФ. В частности, они смогут пройти обучение и получить водительские права категории «С».

В вузе напомнили, что соглашение между сторонами подписано в 2017 году. С 2019/2020 учебного года в университете начал работу военный учебный центр. В центре студенты университета смогут получить военную профессию в дополнение к основной. Первый набор курсантов превысил сто человек.

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