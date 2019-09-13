Веллингтон, , 08:41 — REGNUM В парламент Новой Зеландии в пятницу, 13 сентября, внесен законопроект, содержащий дополнительные ограничения на владение оружием. Согласно проекту, должен быть создан реестр, который позволит отслеживать все виды оружия в стране, а его владельцы будут обязаны обновлять свои лицензии на оружие каждые пять лет вместо прежних 10. Об этом передает агентство Associated Press.

Законопроект появился через шесть месяцев после того, как экстремист расстрелял 51 человека в двух мечетях города Крайстчерч. Правительство ожидает, что законодатели примут закон до конца года.

Законопроект, кроме того, вменяет в обязанность врачам уведомлять полицию о проблемах с психическим здоровьем потенциального владельца оружия, чтобы не допустить получения таким человеком лицензии.

Ранее, в апреле, в Новой Зеландии был принят закон о запрете штурмового оружия, такого, как винтовка AR-15.