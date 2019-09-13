Берлин, , 07:48 — REGNUM Свидетельства пребывания в Германии советских войск превратились в «проклятые» обломки и развалины, от которых не удается избавиться. Об этом пишет немецкий таблоид Bild.

По словам главы одной из немецкой коммун Ральфа Хензеля, после вывода войск осталось 300 гектаров казарм, которые были снесены, а на их месте посажен лес и построена солнечная электростанция. Оставшиеся развалины находятся под охраной исторических памятников, добавил он.

Комитет по охране памятников ФРГ надеется восстановить военные объекты, однако кто этим будет заниматься, неизвестно. Власти города Кенигсбрюк отмечают, что часть развалин попадает под закон об охране памятников, иные принадлежат частным лицам, ждут ремонта или расположены в заповедниках.

На демонтаж «бетонных гигантов» и расчистку территории попросту нет средств, добавляет Bild.

Напомним, ранее на территории Германии дислоцировалась Западная группа войск, до марта 1992 года входившая в состав Вооруженных сил СССР. Позднее она перешла под юрисдикцию РФ, вывод войск был завершен в 1994 году.

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