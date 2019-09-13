Уфа, , 07:56 — REGNUM Новый участковый пункт полиции открылся в микрорайоне Инорс Уфы. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба администрации города.

Новый участковый пункт, площадью 26,4 кв метра, находится в жилом доме № 31 по улице Ферина. В нем уже несут свою службу участковые отдела полиции № 1 и сотрудники центра общественной безопасности города Уфы.

Поздравляя с открытием пункта, глава администрации города Ульфат Мустафин сообщил, что в микрорайоне Инорс уже установили новые опоры для освещения улиц и начали внедрять систему интеллектуального видеонаблюдения. На сегодняшний день 9 видеокамер работают в тестовом режиме. А всего в микрорайоне будет смонтировано более 700 точек видеонаблюдения, которые установят в местах массового пребывания людей, входных группах домов, на детских площадках, автостоянках, а также на пешеходных зонах.

Напомним, что в 2019 году в микрорайоне установлены 265 новых опор для освещения улиц и дворов, а также 639 светильников.