Хараре, , 07:38 — REGNUM Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе будет похоронен в начале следующей недели в своей деревне, а не у национального памятника героям-освободителям, как планировало правительство страны. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda со ссылкой на заявление семьи Мугабе в четверг, 12 сентября.

Семья Мугабе и правительство Зимбабве долгое время спорили, где будет похоронен первый президент страны: в своей усадьбе в Кутаме, к северо-западу от столицы, или у национального памятника героям-освободителям, известным как Акр Национальных героев в Хараре.

«Его тело будет доставлено в Кутаму в воскресенье вечером (15 сентября), после чего в понедельник (16 сентября) или во вторник (17 сентября) состоится закрытая похоронная церемония, Акра национальных героев не будет. Это решение всей семьи», — сказал AFP его племянник Лео Мугабе.

Мугабе, чье авторитарное правление закончилось военным переворотом в 2017 году, умер 6 сентября в возрасте 95 лет в одной из больниц Сингапура. Его тело было доставлено в Зимбабве в среду, 11 сентября.