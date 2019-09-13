Новосибирск, , 07:29 — REGNUM В новосибирском аэропорту «Толмачёво» накануне вечером, 12 сентября, пассажирам авиарейса до Симферополя удалось вылететь только с третьей попытки и уже на другом самолёте.

Как пишут «Вести Новосибирск», самолёт должен был вылететь из Новосибирска в 17:45 (время местное). Однако после 40 минут от назначенного времени взлёта, появилась информация, что обнаружены неисправности.

Пассажиры были переведены обратно в зал для ожидания. Повторную посадку объявили через полтора часа. Самолёт начал набирать скорость, но так и не взлетел. Пассажиров вновь вернули в здание аэропорта.

Вылететь им удалось только после смены лайнера. В итоге в Симферополь пассажиры отправились в 00:35 (время местное).