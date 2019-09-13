Оренбург, , 07:29 — REGNUM Оренбургская область на сохранение лесов в рамках нацпроекта «Экология» до 2024 года получит более 320 млн рублей из федерального бюджета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM минлесхозе области.

Проект призван сбалансировать ситуацию в лесном фонде — восстановить те участки, которые пострадали от пожаров и вырубки деревьев. На реализацию региональной программы «Сохранение лесов», которая является частью нацпроекта «Экология», из федеральной казны выделят 327,26 млн рублей, из областной — 327,26 млн рублей. В 2019 году направлено более 97 млн рублей.

В рамках мероприятий по программе планируется ежегодно покупать семена лесных деревьев, чтобы запасы составляли до 850 кг. Напомним, регион уже закупил 245 кг семян сосны, сейчас запас составляет 735 кг семян хвойных пород. Также в планах обновление парка лесопожарной техники.

Напомним, что в Оренбуржье превалируют степи. На 1 января площадь лесных массивов регионе составляла всего 5,8% от общей земельной площади Оренбургской области.