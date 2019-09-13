Ереван, , 07:48 — REGNUM В ближайшие дни погода в Армении будет без осадков. Об этом 12 сентября сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Армении.

В некоторых регионах страны дожди вернутся 15 сентября и в ночь на 16 сентября. В это же время ожидаются грозы. Во время грозы скорость ветра увеличится на 15−20 м / с.

13−17 сентября температура воздуха в стране поднимется на 5−6 градусов и будет достигать +30.

12 и 13 сентября в Ереване осадков не ожидается. Днем температура воздуха прогреется до +26.

Дождь и гроза в столице ожидаются поздним вечером 15 сентября и в ночь на 16. Возможно усиление ветра.