Оренбург, , 07:16 — REGNUM Оренбургская область закупила 245 кг семян сосны обыкновенной первого класса, чтоб восстановить выгоревшие участки лесного фонда, а также те участки, где осуществлялась вырубка деревьев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минлесхозе региона.

По словам и.о. первого заместителя министра лесного и охотничьего хозяйства Оренбуржья Михаила Смирнова, сев семян будут осуществлять в питомниках, а затем сеянцы пересадят. Сейчас запас семян хвойных пород в министерстве составляет 735 кг.

Значительный объем работ по возобновлению лесов выполнен весной — более 70%. Лесовосстановительная деятельность продолжается в осенний период — запланирована посадка саженцев на площади 200,75 га, дополнение лесных культур — на площади 75 га.

Добавим, план посадки деревьев составляет 704 га, весной выполнены работы на 510 га.