Париж, , 07:07 — REGNUM Сестра наследного принца Саудовской Аравии Хасса бин Салман приговорена к условному тюремному заключению во Франции сроком на 10 месяцев, об этом 12 сентября сообщает Reuters.

По данным журналистов агентства, женщина признана виновной в насильственных действиях и временном ограничении свободы гражданина Франции. Помимо условного срока, она должна будет выплатить €10 тыс.

Напомним, в 2016 году в резиденции принцессы Хассы бин Салман произошел инцидент. Женщина обвинила сантехника в том, что он ее фотографировал. После чего, позвав телохранителя, она силой принудила мужчину стоять на коленях и целовать ей туфли.

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