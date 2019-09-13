Магаданская область, , 06:54 — REGNUM По государственной программе содействия переселения соотечественников за первые полгода 2019 года на Колыму переехало жить почти две сотни человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Участниками программы стали 119 соотечественников и 87 членов их семей, из которых 94 человека прибыли из стран ближнего зарубежья: Украины, Беларуси, Молдовы, Грузии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.

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Как сообщало ИА REGNUM, комитет Госдумы по делам СНГ займётся процедурой упрощения получения гражданства РФ для бывших соотечественников, пожелавших переехать на постоянное место жительства в Россию.