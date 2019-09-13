Гуанчжоу, Китай, , 05:45 — REGNUM Таможня провинции Гуандун на юге Китая задержала 11 подозреваемых в контрабанде съедобных птичьих гнёзд, сообщает 13 сентября агентство Синьхуа.

Около 620 кг птичьих гнезд, которые высоко ценятся в некоторых регионах Азии за их питательную ценность, было изъято в рамках спецоперации, проведенной совместно таможенной полицией и департаментами общественной безопасности городов Гуанчжоу и Шэньчжэнь в провинции Гуандун.

По информации таможни города Шаньтоу, более 2 млн юаней ($281 тыс.) было заморожено на счетах или изъято у контрабандистов. Злоумышленники закупали птичьи гнезда в Индонезии и Малайзии с апреля 2017 года, а затем нелегально ввозили в Китай для перепродажи.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая арестовала в конце августа текущего года троих подозреваемых в контрабанде съедобных птичьих гнезд из Вьетнама.

Читайте также: Партия контрабандных птичьих гнёзд из Вьетнама была изъята в Китае

Читайте ранее в этом сюжете: Морской патруль выявил на востоке Китая 1500 тонн контрабандной нефти