Владивосток, , 06:15 — REGNUM В Приморье в ходе аварийно-восстановительных работ восстановлены все проезды к населённым пунктам, ранее отрезанным сильнейшими ливнями, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Сегодня, 13 сентября, на оперативном штабе по чрезвычайным ситуациям руководители профильным ведомств доложили губернатору Приморья Олегу Кожемяко о завершении работ по восстановлению подтопленных и разрушенных проездов к населённым пунктам, ранее отрезанным высокой водой.

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Как сообщало ИА REGNUM, для восстановления инфраструктуры Хасанского района, разрушенной тайфунами и обильными ливнями будет выделено 90 млн рублей.