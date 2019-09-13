Благовещенск, , 06:12 — REGNUM В Приамурье принято решение снять запрет на продажу алкоголя, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алкоголь Th1234

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Запрет на розничную продажу алкоголя был введён решением губернатора региона на территориях, где вводился режим чрезвычайной ситуации в связи с подтоплениями, вызванными обильными дождями.

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Как сообщало ИА REGNUM, на территориях Приамурья, где введён режим чрезвычайной ситуации, вплоть до его отмены принято решение запретить розничную продажу алкоголя. Запрет введён в Мазановском и Селемджинском районах, а также частично ещё в нескольких районах Приамурья.