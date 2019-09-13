Биробиджан, , 06:05 — REGNUM В сёлах Дежнево и Квашнино обнаружен новый очаг африканской чумы свиней, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Свиньи Maqi

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В сёлах, где обнаружен вирус АЧС, установлен карантин, запрещающий перемещение свиней. Всё поголовье свиней, находящее в радиусе 5 км от выявленного очага, будет изъято у населения и уничтожено.

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Как сообщало ИА REGNUM, из-за вируса африканской чумы свиней в Приамурье власти были вынуждены уничтожить более семи тысяч свиней. Как полагают владельцы домашних животных, положенные компенсационные выплаты не покрывают стоимости свиней.