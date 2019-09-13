Пекин, , 03:51 — REGNUM Китайская таможня ожидает в среднем 1,93 млн исходящих поездок за три дня Праздника середины осени, сообщили в Национальной иммиграционной администрации Китая, передает 12 сентября агентство Синьхуа.

Согласно оценкам, количество выездов из Китая за указанный период на 1,6% больше, чем годом ранее. В среднем количество ежедневных выездов из страны через крупнейшие аэропорты страны в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу и Чэнду, как ожидается, достигнет 85 тыс., 109 тыс., 54 тыс. и 21 тыс. соответственно.

Отметим, что в этом году начало Праздника середины осени в Китае выпадет на 13 сентября. По традиции, в это время китайцы любуются полной луной, а также кушают «лунные пряники».