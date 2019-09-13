Биробиджан, , 06:04 — REGNUM Обеспокоенное массовыми увольнения медперсонала со станции «Скорой помощи», правительство ЕАО изыскало для медиков дополнительное финансирование, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Биробиджанской СМП перечислено 10 млн рублей для удержания медперсонала, который из-за мизерной заработной платы и высокой нагрузки продолжает увольняться и уезжать из региона. Также заявлено, что к концу 2019 года станция «Скорой помощи» дополнительно получит ещё 19 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, медперсонал Биробиджанской станции «Скорой помощи» массово увольняется, отказываясь работать за мизерные зарплаты при высокой нагрузке.