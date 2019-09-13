Чэнду, Китай, , 03:27 — REGNUM Численность нищих жителей в сельских районах провинции Сычуань на юго-западе Китая составило 980 тыс. на конец 2018 года, что существенно ниже 13,11 млн в 2010 году, сообщает 12 сентября агентство Синьхуа.

За прошедшие восемь лет нищета в Сычуани сократилась на 93,04%. При этом, в регионе резко возрос средний доход жителей, а также качество жизни в районах традиционной бедности.

Согласно официальной статистике, затраты на потребление сельских жителей на душу населения в Сычуани составило 6903 юаней ($970,7) в 2015 и к 2018 году выросло до 9652 юаней в месяц. Рост составил 39,8%.

Ключевой толчок в развитии сельских районов страны дало строительство инфраструктуры за последние годы. Так, в регионе было построено 57 тыс. км дорог с нищих районах, а также укреплено 32 тыс. км гравийных дорог.

До самых нищих районов были проведены шоссе. В 7568 нищих деревнях была обновлена сеть энергоснабжения, что позволило 765 тыс. человек получить доступ к бытовой электроэнергии.

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