Сухобузимский район, Красноярский край, , 03:24 — REGNUM В селе Павловщина Сухобузимского района Красноярского края появились устойчивая сотовая связь и мобильный интернет.

Как сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве цифрового развития, это стало возможным благодаря субсидии, полученной муниципалитетом в рамках краевой программы «Развитие информационного общества».

По информации министерства, до конца 2019 года планируется обеспечить сотовой связью почти 20 населённых пунктов Красноярского края и более 8 тысяч жителей. На эти цели из краевого бюджета выделено 112 млн рублей.

Также в регионе ведётся работа по подключению к интернету социально значимых объектов (нацпроект «Цифровая экономика РФ»). Из федерального бюджета на эти цели выделили более 2,1 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии отдалённые сёла подключают к интернету.

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