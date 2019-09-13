Куньмин, Китай, , 03:16 — REGNUM В провинции Юньнань на юго-западе Китая были задержаны двое подозреваемых с 21 кг наркотиков, сообщает 12 сентября агентство Синьхуа.

После получения наводки на подозреваемых, 12 августа 2019 года, отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков полиции уезда Юнпин Дали-Байского автономного округа провинции Юньнань инициировала расследование.

На следующий день полиция задержала транспортное средство подозреваемых на КПП в уезде Юнпин. У двоих подозреваемых было изъято 32 пакета с героином и 10 упаковок метамфетамина общим весом 21,22 кг. Расследование продолжается.

Напомним, что провинция Юньнань в Китае является фактически форпостом по борьбе с наркотиками, поскольку граничит с так называемы «золотым треугольником» наркоторговли, в который входят Лаос, Мьянма и Таиланд.

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