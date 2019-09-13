Биробиджан, 13 сентября 2019, 06:03 — REGNUM В Еврейской области суд отменил оправдательный приговор Виктору Орлу, бывшему главе Облученского района, обвиняемого в превышении должностных полномочий, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Прокуратура ЕАО подала апелляцию на решение суда, после чего областной суд отменил оправдательное решение нижестоящего суда и направил дело на повторное рассмотрение.
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Как сообщало ИА REGNUM, в ЕАО суд оправдал бывшему главу Облученского района, которого обвинили в превышении должностных полномочий.