Благовещенск, , 05:59 — REGNUM В Тындинском районе Приамурья в пятницу, 13 сентября, открывается отопительный сезон, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Котельная Monoklon

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После установления среднесуточной температуры окружающего воздуха на отметке + 8 градусов Цельсия и менее, в Тындинском районе Приамурья принято решение начать отопительный сезон.

В настоящее время система отопления заполняется водой. Тепло одновременно поступит и на социальные объекты, и в жилые дома.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Сибири начинается отопительный сезон. Тепло начало поступать в жилые дома Канска, Красноярска, Минусинска и других городов.