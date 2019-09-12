Москва, , 23:56 — REGNUM В общей сложности около 50 авиарейсов отменено и задержано в аэропортах Московского авиаузла в ночь на пятницу, 13 сентября. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Расписания».

Международного аэропорта Домодедово Александр Маркин

В частности, в аэропорту «Домодедово» отменено 12 рейсов и 13 рейсов задерживается, во «Внуково» отменён один рейс и ещё 14 задержано, в «Шереметьево» задерживается девять авиарейсов.

В аэропорту «Жуковский» на текущий момент все рейсы следуют в соответствии с расписанием.

Отметим, что ранее в Гидрометцентре предупредили об ожидаемом усилении ветра в столичном регионе. По прогнозу синоптиков, 13 сентября порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду, однако в целом погода останется благоприятной. Начиная с субботы в регионе ожидается значительное понижение температуры воздуха.