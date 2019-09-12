Андрей Ганжа, 12 сентября 2019, 21:56 — REGNUM Бывают моменты, когда хочется просто всплеснуть руками, а потом просто нарезать круги, гнусно нарушая все пожелания депутата Верховной Рады Украины Ольги Богомолец, изложенные ею в законопроекте «О дематюкации языка».

Сертификат Оксфордоского университета, древнерусский, фальшивый
Сертификат Оксфордоского университета, древнерусский, фальшивый

Итак, Александр Михайлович Левченко… Историк, дипломат, выпускник (с отличием) Дипломатической Академии при Министерстве Иностранных Дел Украины, магистр внешней политики. В конце концов, Чрезвычайный и Полномочный Посланник 2-го класса, а это тот дипломатический ранг, который присваивается уже не Министерством, а самим президентом.

Я даже тщился надеждой, что его «историко-публицистическое творчество» — это ирония, стеб над той массой малограмотных невежд (а может быть и наоборот — хорошо, очень хорошо мотивированных специалистов), которые превратили многострадальную историческую науку Украины в откровенную и недорогую «шлюху победителей» (выражение не мое, а Наполеона Бонапарта).

Ан нет, судя по другим его изысканиям, все совершенно серьезно и из самой глубины дипломатической души.

Итак, Александр Ткаченко и его блог «Владимир Мономах — выпускник Оксфорда и гордость Киевского государства», размещенный на популярном украинском ресурсе «Обозреватель». Из него восторженный читатель узнает массу прелюбопытнейших вещей об одном из самых значительных персонажей эпохи Древней Руси. Давайте по порядку:

  • «Он был сыном Переяславского князя Всеволода Ярославовича и Византийской княжны Марии из рода Мономахов. Таким образом, по женской линии он был прямым потомком древних Римских императоров, а по отцовской — внук Великого князя Киевского Ярослава Мудрого».

По женской линии Владимир потомок не «древних Римских императоров», а очень известного в истории, но совсем не императорского рода Склиров. Мать «Марии Мономахини» была правнучкой Варды Склира, мятежника, оспаривавшего корону у византийского императора Василия II, но престол в Константинополе так и не занявшего. Отец Марии, Константин, взошел на престол только потому, что вовремя стал любовником императрицы Зои, легитимной императрицы из Македонской династии. А династия-то была основана то ли армянином, то ли славянином Василием. Которому повезло: он сумел убить своего друга и благодетеля, императора Михаила III и занять его место. Так что к «древним римским императорам» Владимир Всеволодович никакого отношения не имел.

  • «В 1070 г. он женится на Гите — дочери английского короля Гарольда, который погиб в сражении с норманнами в битве при Гастингсе в 1066 г. С Гитой Владимир познакомился еще в юном возрасте, когда учился в Оксфорде».

Вообще-то Оксфордский университет «произошел от группы магистров и студентов, проживающих в Оксфорде во второй половине двенадцатого века». Во всяком случае, так записано в Уставе и Регламенте Университета. Теперь читаем «Повесть временных лет»: «В год 6561 (1053). У Всеволода родился сын от дочери царской, гречанки, и нарек имя ему Владимир». До становления Оксфорда оставалось около полутора веков.

Да и сам Владимир, как вспоминал в старости, «трудился я в разъездах и на охоте с тринадцати лет». До двадцати пяти он уже побывал и ростовским («Первое к Ростову идохъ, сквозѣ вятичѣ»), и смоленским («пакы второе к Смолиньску») князем. Где уж тут найти время на английские пивные?

  • «После смерти отца, Гиту родственники перевезли в Швецию, оттуда ее Владимир и забрал в жены».

Да, Гита, дочь последнего, не совсем законного, но симпатичного англо-саксонского короля Гарольда Годвинсона — одна из самых таинственных женщин русской истории. Есть версия, что она даже принимала участие в первом крестовом походе, где и умерла от моровой язвы. Но поскольку речь не о Гите Уэссекской, а о Александре Левченко, то приходится признать, что выпускник Киевского университета и Дипломатической академии не знает не только генеалогии и истории ведущих университетов мира, но и исторических документов. Ну, при чем здесь ШВЕЦИЯ? После гибели отца Гита и два ее брата — Годвин и Эдмунд — бежали в ДАНИЮ, о чем прямо рассказывает Саксон Грамматик в своей одиннадцатой книге «Истории данов». Потому что были близкими родственниками: мать датского короля Свена II и бабушка Гиты были родными сестрами. Или украинскому дипломату все равно, что Швеция, что Дания — одна сатана?

Уже к середине статьи возникает мысль: к чему эта оргия невежества? Только для того, чтобы в очередной раз прогнуть отечественную историю «под Европу» и в очередной раз заскулить: «Мы свои! Мы хорошие! Полюбите нас!!!»? Но к концу все становится на свои места: ради того, чтобы очередной раз вспомнить «вымышленную историю с шапкой Мономаха, которой короновали Московского царя Ивана Грозного и следующих самодержцев». Потому что «Кремлю хотелось как-то обосновать придуманную преемственность московских самодержцев и византийских императоров, чтобы нашлось подтверждение догме, что якобы Москва после захвата Константинополя турками стала третьим Римом, а четвертого, по их мнению — не бывать».

Но, во-первых, преемственность Московской Руси и Византии не придумана, а обоснована фактом женитьбы московского князя Ивана III на Софье Палеолог. На племяннице и законной наследнице последнего православного императора Византии Константина XI Драгаша, погибшего в 1453 году при взятии Константинополя турками.

И, во-вторых, уже с конца XIX века историки Российской Империи не сомневались: «шапка Мономаха» на самом деле — эта драгоценная тюбетейка татарской работы, подаренная, скорее всего, ханом Узбеком московскому князю Ивану Калите. Хотя и византийские императоры регулярно дарили предметы царского обихода иноплеменникам. Впервые это произошло в начале VIII века, когда император Юстиниан II Ринотмит присвоил ранг «цезаря» (второй, после императора) болгарскому хану Тервелу — за помощь в восстановлении на престоле. Основным символом ранга был, кстати, именно головной убор — корона-скиадий. Цезарский ранг присваивался и мужьям женщин императорской фамилии. Так что он вполне мог быть присвоен и князю Всеволоду, отцу Владимира Мономаха и мужу дочери правящего императора.

Все это давно известно, но дипломат Левченко отчаянно и беззаветно борется с тенью давно раскрытых тайн. Борется и с логикой, и с фактами. «Когда нужных фактов нет — придумаем (нафантазируем) их» — это универсальный метод такой борьбы, ныне и присно…

Хотя история Древней Руси знает массу реальных эпизодов связи между Европой и Русской землей, которые просто заставляют гордиться отечественной историей. Согласитесь: русский княжич, обучающийся в еще не созданном английском университете в XI веке — это глупо и смешно. А вот русский княжич, нацелившийся на английский престол — это настоящая интрига. И ведь такой был — сын Владимира Мономаха, Мстислав Великий.

Или рассказы о «шапке Мономаха» — это давно пережеванная каша. Зато другая корона эпохи Мономаха, венгерская, тесно связана с именем киевской княжны Анастасии, дочери Ярослава Мудрого и королевы Венгрии.

Но для таких рассказов необходимо знание и генеалогии, и фактов, и документов… А это очень хлопотно, особенно для украинских дипломатов.