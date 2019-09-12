Москва, , 20:56 — REGNUM В России в 2019 году наблюдается сокращение числа лиц, уклоняющихся от прохождения срочной военной службы. Об этом 12 сентября заявил главный военный прокурор Валерий Петров.

«В текущем году более чем на 18% сократилось число преступлений против военной службы, на треть снизилось количество уклонений от её прохождения», — приводит его слова пресс-служба Главной военной прокуратуры.

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Как сообщается, сегодня в Москве состоялось заседание координационного совещания руководителей правоохранительных органов по борьбе с преступностью в Вооружённых силах, других войсках, воинских формированиях и органах.

В ходе совещания Валерий Петров отметил, что на данном направлении сохраняется «ряд проблем, решение которых напрямую зависит от совместных усилий военных прокуроров, органов военного управления, органов безопасности в войсках и военных следователей».

Сообщается, что по итогам заседания были определены дополнительные меры по обеспечению безопасных условий военной службы и предупреждению насильственных преступлений в воинских коллективах, а также выявлению обстоятельств, им способствующих.

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