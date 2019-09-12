Белгород, , 20:36 — REGNUM В школьной столовой посёлка Стрелецкое Белгородского района Белгородской области перфоратор приспособили для взбивания продуктов. Фотографии разместила в социальной сети ученица, которая пришла пораньше на дежурство в столовую. В районном управлении образования уже разбираются, как строительный инструмент попал в пищеблок.

По словам заместителя начальника управления Натальи Бозиной, в этот день, 11 сентября 2019 года, в учебном заведения не готовили пюре, меню составляют на 10 дней, и оно утверждается руководителем школы. Фотографии действительно были сделаны в Стрелецкой СОШ, сообщает Go31.ru.

В 2018 году школа была капитально отремонтирована, в пищеблок поставили новое оборудование, в том числе протирочную машину и парокомбикомат.