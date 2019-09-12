Екатеринбург, , 19:39 — REGNUM В Екатеринбурге набирает обороты скандал с увольнением ведущего врача-гинеколога городской больницы №7, опытного хирурга Эдуарда Мамина. На одном из порталов опубликована петиция в его поддержку, пишет издание «Накануне.Ru».

Должность, которую он занимает — заместитель главврача по акушерско-гинекологической работе — будет сокращена с 23 сентября. Основанием стал приказ от 22 июля. Мамину — врачу с 19-летним стажем — предложили на выбор вакансии уборщика и лифтёра.

Часть граждан вступились за врача. Петицию уже подписали более 1400 человек. Сбор подписей продолжается.

А тем временем со своей версией происходящего выступили в горздраве. По словам чиновников, Эдуарду Мамину предложили должность врача-гинеколога, но он якобы отказался.