Липецк, , 19:28 — REGNUM На начало 2019 года в Липецке 16 объектов коммерческого назначения, строительство которых было приостановлено или прекращено, сообщает ИА REGNUM по итогам заседания профильной межведомственной рабочей группы, которое прошло 12 сентября под председательством прокурора области Константина Кожевникова.

Долгострой Иван Шилов © ИА REGNUM

В результате проделанной работы четыре застройщика завершили объекты, и два из них уже ввели в эксплуатацию. В отношении семи объектов приняты судебные решения об их изъятии путём продажи с публичных торгов. В частности, по решению суда был снят с кадастрового учета недостроенный склад на участке площадью 3,3 тыс. квадратных метров в районе улицы Мира и был расторгнут договор аренды этого земельного участка, заключенный с ООО «Яхт-клуб «Капитан».

Сейчас суды рассматривают иски заявления об изъятии земельных участков и объектов незавершенного строительства в отношении шести объектов. Аналогичный иск будет подан в отношении ОАО Комплекс гостиницы «Орлёнок» в Октябрьском округе Липецка.