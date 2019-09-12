Копейск, Челябинская область, , 19:17 — REGNUM Бывший челябинский вице-губернатор Николай Сандаков пока остаётся в колонии. Суд отложил рассмотрение ходатайства о замене неотбытой части наказания другим, не связанным с лишением свободы, на 14 октября.

Дело рассматривает горсуд Копейска. Принятие решения по ходатайству защиты отложено по просьбе прокуратуры, которой нужно уточнить, каким образом исполняются обязательства по уплате осуждённым штрафа.

Как сообщало ИА REGNUM, Николай Сандаков был задержан и арестован в конце марта 2015 года. А в 2018-м его осудили на 5 лет и 6 месяцев колонии за мошенничество и взятку.

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