Махачкала, , 19:15 — REGNUM Проблемы с водоснабжением и очистными сооружениями в городе Махачкале будут решены. Такое обещание президент России Владимир Путин дал 12 сентября в ходе встречи в дагестанском селе Ботлихе с народными ополченцами, принимавшими участие в боевых действиях в августе-сентябре 1999 года.

Местные жители рассказали главе государства, что очистные сооружения в столице региона не справляются с нагрузкой. Это, по их словам, приводит к загрязнению Каспийского моря.

Глава Дагестана Владимир Васильев также признал наличие данной проблемы. Он отметил, что для её решения требуется запустить новый коллектор, и сделано это будет, по его словам, уже в этом году. Руководитель республики пояснил, что местные власти в настоящее время ждут решения Минфина РФ.

Владимир Путин пообещал, что займется этим вопросом, в частности, поговорит с первым вице-премьером — министром финансов Антоном Силуановым.

«В целом у нас большие программы по экологии, это одна из самых острых проблем. Доведем до конца», — цитирует российского лидера ТАСС.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля Владимир Васильев в ходе встречи с Владимиром Путиным заявил, что в 2019 году на водоснабжение населения Дагестана выделено 1,7 млрд рублей. Он отметил, что качественное улучшение в результате почувствуют около полумиллиона человек.