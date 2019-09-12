Голышмановский район, Тюменская область, , 18:50 — REGNUM В Тюменской области начался отопительный сезон. Пока только в одном муниципалитете — Голышманово, где глава подписал соответствующее распоряжение ещё 4 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Голышмановский округ — единственный муниципалитет Тюменской области, где включили отопление. Как сообщает телеканал «Тюменское время», в самой северной точке региона, в Увате, начало отопительного сезона намечено на 16 сентября.

Как сообщала ранее помощник полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Анна Ленская, в целом темпы подготовки к зиме в Тюменской области в 2019 году выше, чем в прошлом году. Вопросы вызывают лишь самые низкие в УрФО темпы замены ветхих тепловых сетей — 48,4% от плана.