Магас, , 18:40 — REGNUM В Ингушетии в течение одних суток задержаны восемь человек, находившихся в розыске. Среди них лица, которые длительное время скрывались от органов дознания, следствия и суда, сообщили ИА REGNUM 12 сентября в пресс-службе МВД по республике.

Среди задержанных 35-летний житель селения Али-Юрт Назрановского района, который разыскивается Магасским районным судом Республики Ингушетия за незаконный оборот наркотических средств. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Еще один разысканный — 32-летний уроженец города Владикавказа — также находился в федеральном розыске за незаконный оборот наркотических средств. Долгое время разыскивали правоохранители и 30-летнего жителя города Сунжа, который обвиняется в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Операция «Розыск» в Ингушетии продолжается, отметили в МВД.