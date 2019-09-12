Санкт-Петербург, , 18:38 — REGNUM Погода в Петербурге резко ухудшится в пятницу, 13 сентября. ГУ МЧС России по региону сообщило, что в последний рабочий день недели ожидаются дожди, местами ливневые, а порывы ветра достигнут 15 м/с.

По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Северной столице будет облачная погода, ночью с прояснениями.

«Ночью местами небольшой дождь, днём дожди, в отдельных районах ливневые, — подтвердили синоптики. — Ветер юго-западный, западный умеренный, местами в прибрежных районах порывы до сильного».

Температура воздуха ночью составит +12…+14 гр., днём +14…+16 гр.

Напомним, что первая декада сентября в Петербурге выдалась необычайно теплой, так что даже зацвели второй раз некоторые деревья и другие растения.

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