Кострома, , 18:31 — REGNUM Костромской адвокат Александр Шибаев получит правительственную награду за геройский поступок., — сообщает ГТРК «Кострома».

В марте 2019 года Александр, ехавший на машине по мосту через Волгу, увидел, что под лёд провалились люди. Оказалось, что трое подростков решили сократить путь и перейти Волгу по льду. Весенний лёд не выдержал, и две девушки и юноша оказались в воде.

Мужчина вызвал спасателей, а сам поспешил на помощь пострадавшим. В багажнике у него оказалась надувные санки (детская «ватрушка»). С помощью них Александр подобрался к проруби, вытащил девочку и мальчика, но сам провалился под лед.

Подоспевшие спасатели вытащили его и ещё одну школьницу. Все получили переохлаждение, однако, благодаря мужеству 46-летнего героя, детям удалось избежать роковых последствий.Владимир Путин подписал Указ о награждении костромича медалью «За спасение погибавших».