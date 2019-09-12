Железногорск, Курская область, , 18:17 — REGNUM В Курской области вынесен приговор жителю города Железногорска Виталию Пащевскому, признанному виновным в убийстве семилетнего ребенка. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Днём 23 октября 2018 года 39-летний Пащевский в лифте своего подъезда встретил семилетнего соседа и заманил мальчика к себе в квартиру. Он изнасиловал и убил мальчика, а тело спрятал в лесополосе рядом с селом Трояново в 20 километрах от Железногорска.

Подозреваемого задержали, после обыска в его квартире к уголовному делу добавили еще несколько статей. Пащевского признали виновным по статьям «Распространение и публичная демонстрация материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних», «Использование лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, в целях изготовления порнографических материалов», «Насильственные действия сексуального характера» и «Убийство малолетнего, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера». Его приговорили к 23 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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