Калуга, , 18:10 — REGNUM В Калуге 12 сентября состоялось заседание круглого стола на тему «Безопасность детства: эффективность реализации всероссийского проекта «Отцовский патруль», перспективы и развитие», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в аппрете уполномоченного по правам ребенка в Калужской области.

На заседании круглого стола на тему «Безопасность детства: эффективность реализации всероссийского проекта «Отцовский патруль», перспективы и развитие» Admoblkaluga.ru

Так, говоря о проекте «Отцовский патруль», руководитель Совета отцов при уполномоченном при президенте Российской Федерации по правам ребенка Андрей Коченов заявил, что основная задача отцовского патруля заключается в неравнодушии и действенном участии в организации безопасности детей. В качестве примера Андрей Коченов привёл пресечение детских игр в недостроенных зданиях, установки датчиков противопожарной безопасности дошкольных и школьных учреждениях, контроля безопасности травматизма на детских площадках. На заседании состоялось подведение итогов реализации всероссийской акции «Безопасность детства», проходившей на территории региона.

Участники встречи, которая проходила под девизом «Чужих детей не бывает», также говорили о проблемах, оказывающих негативное влияние на детей и подростков. В числе обсуждаемых тем — информационная безопасность подрастающего поколения, социальные сети и их влияние на детскую психику.