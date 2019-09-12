Ростов-на-Дону, , 17:57 — REGNUM Жители Ростова-на-Дону с ограниченными возможностями здоровья, желающие попасть на конце группы «Ленинград», который состоится на «Ростов-Арене» 13 сентября, обратились с открытым письмом к лидеру музыкального коллектива Сергею Шнурову.

В обращении указано, что приобрести билеты инвалиды-колясочники могут только при условии, что с ними будут находиться сопровождающие. При это необходимо оплатить полноценную стоимость двух билетов.

«Других вариантов нет. А как быть тем, кто ограничен коляской и хотел бы пойти один? А как быть тем, кто инвалид-опорник, инвалид с повышенной массой тела и нуждается в специально расширенном сиденье», — цитирует «АиФ-Ростов» руководителя общественной организации инвалидов-колясочников Романа Осипенко.

ИА REGNUM напоминает, что в день концерта группы «Ленинград» на «Ростов-Арене» в городе-миллионнике общественный транспорт будет работать дольше обычного. Кроме того, будут задействованы дополнительные автобусы.

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