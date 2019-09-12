Москва, , 17:55 — REGNUM В социальных сетях России распространяется информация о появлении в продаже толстовки в виде парадного мундира маршала Советсткого Союза Георгия Константиновича Жукова с изображением всех его наград.

Толстовка «Георгий Жуков» предлагается к продаже в интернет-магазинах.

Пользователи российских соцсетей и Telegram-каналы уже переполнены негативными отзывами об этой «креативной идее».

Стоит отметить, что изрядная часть этих комментариев состоит из нецензурных выражений. Наиболее мягкими из них можно признать «перебор» и «свинство».

Читайте ранее в этом сюжете: В Новосибирске открыли выставку в память о Герое Советского Союза Бакурове