Москва, 12 сентября 2019, 17:55 — REGNUM В социальных сетях России распространяется информация о появлении в продаже толстовки в виде парадного мундира маршала Советсткого Союза Георгия Константиновича Жукова с изображением всех его наград.
Толстовка «Георгий Жуков» предлагается к продаже в интернет-магазинах.
Пользователи российских соцсетей и Telegram-каналы уже переполнены негативными отзывами об этой «креативной идее».
Стоит отметить, что изрядная часть этих комментариев состоит из нецензурных выражений. Наиболее мягкими из них можно признать «перебор» и «свинство».
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