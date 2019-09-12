Ростов-на-Дону, , 17:46 — REGNUM В Ростовской области заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) оценивается как низкая. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора 12 сентября.

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Так, по данным ведомства, на Дону подхватили ОРВИ почти 6,3 тыс. человек, что на 36,2% ниже эпидемического порога. В Ростове-на-Дону зарегистрировано более 2 тыс. случаев, что ниже на 41,8% эпидпорога.

В настоящее время прививки сделали 22 тыс. 766 жителей Ростовской области.