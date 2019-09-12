Москва, , 18:00 — REGNUM Законопроект о компенсации затрат на поездку на отдых и обратно для опекунов-пенсионеров Крайнего Севера внесла в Госдуму группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера Николаем Харитоновым (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября.

Как отмечают авторы инициативы, сегодня действуют два противоположных решения Верховного суда РФ по поводу того, является ли исполнение обязанностей родителя-пенсионера приемного ребенка оплачиваемой деятельностью. При этом претендовать на компенсацию могут только неработающие пенсионеры РФ, проживающие в экстремальных природноклиматических условиях Крайнего Севера. Поэтому зачастую вопрос компенсации фактически произведенных расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха внутри РФ и обратно для пенсионеров-приемных родителей решается в судебном порядке.

Депутаты предлагают устранить противоречие в законе. В частности, они хотят дополнить закон о госгарантиях и компенсациях гражданам, проживающим и работающим в районах Крайнего Севера новой нормой. В частности, депутаты предлагают компенсировать расходы на оплату стоимости проезда пенсионерам, в том числе осуществляющим опеку или попечительство над ребенком по договору о приемной семье, к месту отдыха внутри РФ и обратно.

Если закон будет принят, то новые нормы вступят в силу с 1 января 2020 года.