Ростов-на-Дону, , 17:34 — REGNUM В Ростове-на-Дону начались торжества по случаю 270-й годовщины со дня основания города. Так, сегодня, 12 сентября, состоялось торжественное собрание, посвященное юбилею областного центра.

«Наша общая задача — сделать Новый Ростов максимально комфортным и безопасным для горожан и гостей донской столицы. Уверен, новый импульс для роста и развития Ростову-на-Дону придадут нацпроекты», — сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Глава региона в этот день вручил заслуженным ростовчанам областные награды.

Как сообщает издание «Блокнот», завершением торжественного собрания стал концерт певицы Ани Лорак.