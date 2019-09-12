Воронеж, , 17:21 — REGNUM Массовые проверки водителей проведут сотрудники УГИБДД по Воронежской области на территории региона в ночь с 12 на 13 сентября, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

«Особое внимание будет уделено выявлению фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения», — уточнили в ведомстве.

В полиции напомнили — в рамках сплошных проверок сотрудники УГИБДД могут останавливать на дороге не только нарушителей, а все автомобили. Если поведение водителя покажется инспектору необычным, он заподозрит водителя в употреблении алкоголя или наркотических средств, то предложит пройти ему проверку.

Добавим, что за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 123 ДТП, травмы различной степени тяжести получили 11 человек. Зафиксировано 645 административных правонарушений на дороге. Выявлены 16 водителей, севших за руль в состоянии опьянения.