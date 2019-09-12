Ростов-на-Дону, , 17:10 — REGNUM В день концерта группы «Ленинград», который состоится на «Ростов-Арене» в городе-миллионнике общественный транспорт будет работать дольше обычного. Так, вечером 13 сентября будет задействовано 65 автобусов. Об этом сообщает департамент транспорта.

Так, с 17:00 до 22:30 будет организована работа двух дополнительных графиков на муниципальном маршруте № 39 до остановки «Городской пляж». Затем к 21:00 для обеспечения транспортировки зрителей после выступления будет подан общественный транспорт.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в день концерта в Ростове-на-Дону будет изменена схема движения автомобильного транспорта. Ограничение будет действовать с 8:00 до 23:00 (время московское).

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