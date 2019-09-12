Севастополь, 12 сентября 2019, 17:05 — REGNUM Росгвардия будет охранять общественный транспорт в Севастополе. Об этом ИА REGNUM 12 сентября сообщили в пресс-службе управления ведомства по Севастополю.
Севастополь участвует в эксперименте вместе с Санкт-Петербургом и Волгоградом.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, более 30% образовательных учреждений Крыма не оснащены тревожными кнопками. При этом лишь десятая часть крымских школ охраняются силами Росгвардии или частных охранных предприятий.
Об этом: Большую часть школ Крыма охраняют вахтёры, а не профессионалы, — министр