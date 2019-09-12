Севастополь, 12 сентября 2019, 17:05 — REGNUM Росгвардия будет охранять общественный транспорт в Севастополе. Об этом ИА REGNUM 12 сентября сообщили в пресс-службе управления ведомства по Севастополю.

Росгвардия возьмёт под охрану общественный транспорт Севастополя
Росгвардия возьмёт под охрану общественный транспорт Севастополя
Rosgvard.ru
«В Севастополе стартовал проект по внедрению охранных систем Росгвардии на объектах транспортной инфраструктуры города. Транспорт подключат к системе централизованной охраны общественной безопасности, водитель или кондуктор смогут воспользоваться кнопкой экстренного вызова при возникновении чрезвычайной ситуации», — отметили в пресс-службе.

Севастополь участвует в эксперименте вместе с Санкт-Петербургом и Волгоградом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, более 30% образовательных учреждений Крыма не оснащены тревожными кнопками. При этом лишь десятая часть крымских школ охраняются силами Росгвардии или частных охранных предприятий.

Об этом: Большую часть школ Крыма охраняют вахтёры, а не профессионалы, — министр