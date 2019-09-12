Ростов-на-Дону, , 17:03 — REGNUM В Ростовской области с начала текущего года лихорадкойЗападного Нила заразились 72 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

Специалисты обращают внимание, что тяжёлое заболевание начинается с высокой температуры, сопровождается ознобом. С симптомами, похожими на грипп, жителям региона рекомендовано обратиться к врачу.

Переносчиками вируса являются комары. Один из методов борьбы с кровососущими насекомыми — дезинсекционная обработки территорий. Особое внимание уделяется зонам отдыха.

Горожан призывают использовать защитные мази, кремы, спреи, на окнах — установить москитные сетки.

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